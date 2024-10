"Vicino Rosa" al Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da sabato 19 ottobre, nel cuore del quartiere medievale di Viterbo, il Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa si prepara a offrire un viaggio oltre il tempo. Dopo il successo estivo, “Vicino Rosa - Dentro un’emozione” torna per far rivivere uno degli eventi più emozionanti di Viterbo Viterbotoday.it - "Vicino Rosa" al Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da sabato 19 ottobre, nel cuore del quartiere medievale di Viterbo, ildeldeidisi prepara a offrire un viaggio oltre il tempo. Dopo il successo estivo, “- Dentro un’emozione” torna per far rivivere uno degli eventi più emozionanti di Viterbo

