Via libera alla riforma di Medicina: semestre-filtro al posto del test d'ingresso (Di giovedì 17 ottobre 2024) La settima Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge delega che segna una svolta epocale per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria. La riforma, che prevede l'abolizione del numero chiuso per il primo semestre, introduce un modello innovativo di selezione: tutti gli studenti potranno iscriversi liberamente senza dover affrontare test d'ingresso. Il sistema di accesso verrà progressivamente riorganizzato per rispondere alle esigenze degli atenei e del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in un'ottica di maggiore sostenibilità e giustizia.La principale innovazione è il superamento della selezione immediata basata su test d'ingresso, che sarà sostituita da un semestre "filtro". Durante questo primo periodo, gli studenti dovranno affrontare esami caratterizzanti e accumulare crediti formativi.

