Verso il voto - Fratelli d'Italia presenta i candidati alle Regionali alla presenza di Arianna Meloni

FdI presenta i candidati alle elezioni Regionali di novembre con Arianna Meloni, capo segreteria politica e responsabile del tesseramento di FdI. Sarà presente anche la Presidente della Regione e candidata del centrodestra, Donatella Tesei. Domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 17,30, presso la

Verso il voto - Alleanza Verdi e Sinistra presenta i candidati per le prossime elezioni regionali - Sabato 19 ottobre alle ore 11 presso il comitato elettorale "Proietti Presidente" in via Mario Angeloni, si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista di Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni regionali. Sarà presente, assieme ai candidati e ai segretari regionali di... (Perugiatoday.it)

Elezioni - l'Alleanza Verdi-Sinistra presenta i suoi 8 candidati per la Regione - "Sosteniamo Michele de Pascale" sulla base di "un preciso accordo programmatico che prevede di introdurre segnali importanti di rinnovamento e discontinuità nelle politiche regionali. Chiediamo un voto agli elettori per vincere e far diventare Avs la seconda forza di governo in Regione, con... (Modenatoday.it)

Alleanza Verdi Sinistra del collegio di Parma - la presentazione dei candidati - Sono Enrico Ottolini (capolista), Sara Conversi, Federico Cencig, Francesca Franceschi, Alberto Barbaliscia i cinque candidati di Alleanza Verdi Sinistra nel collegio di Parma alle elezioni regionali per l’Emilia- Romagna del 17 e 18 novembre 2024. Alleanza Verdi Sinistra (AVS) è una lista... (Parmatoday.it)