Tvplay.it - VALDIFIORI: “CONTE E SARRI MANIACALI. OCCHIO AL NAPOLI, HA UN VANTAGGIO. CALHANOGLU O LOBOTKA: ECCO CHI PREFERISCO”

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’intervento integrale di Mirkoai microfoni di TvPlay: da Antonioa Mauriziocosa ha detto l’ex centrocampista dell’Empoli “A EMPOLI, GIAMPAOLO TROVO’ MECCANISMO COLLAUDATO DA” – “Giampaolo è stato bravo a Empoli, ma trovò un meccanismo collaudato grazie a. Quando si è riparlato di Giampaolo all’Empoli quest’estate, pensavo fosse l’uomo giusto. Baroni alla Lazio ci sta mettendo dal suo. Non so see la squadra abbiano creato qualche frizione. Gestire tanti giocatori dopo 2-3 anni, ci sta che qualche rapporto si rovini. Baroni ci ha messo del suo e sta facendo molto bene”. “MIO PADRE MI HA SPIEGATO I SUOI ERRORI DA CALCIATORE” – “Mio padre giocava a calcio, ha fatto degli errori, li ha riconosciuti e me li ha spiegati. Magari se non me l’avesse detto, avrei mollato tutto e sarei tornato a casa. Può capitare.