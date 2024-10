Gaeta.it - Ucciso un trentenne durante una rapina in un bar di Milano: accertamenti in corso

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella prima mattinata di oggi,è stata scossa da un drammatico episodio di violenza. Un uomo di trent’anni è statoa colpi d’arma da taglio mentre tentava di compiere unain un bar situato in via Giovanni da Cermenate. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 5 del mattino e ha rapidamente attirato l’attenzione della Polizia di Stato, che ora sta indagando sull’accaduto. Il titolare del bar, di origine cinese, è attualmente al centro di un’indagine da parte dell’Autorità giudiziaria per comprendere il contesto e la legittimità della sua reazione all’aggressione. Elementi cruciali dell’indagine includono la dinamica esatta dei fatti e il materiale trovato sulla scena del crimine.