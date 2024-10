Cityrumors.it - Tragedia nel mondo della musica: morto a 31 anni il cantante Liam Payne

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe caduto dal terzo piano dell’hotel dove alloggiava a Buenos Aires Unaterrificante ha colpito ildello spettacolo ein particolare. Un ragazzo di appena 31ha perso la vita a seguito di una fatalità a cui è difficile trovare una spiegazione., famosoed ex membroboyband One Direction, ha perso la vita dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Lutto nel(Ansa) – Cityrumors.itA riferirlo è la polizia locale, che alla CNN ha raccontato di come la morte disia avvenuta in un hotel in Costa Rica Street, nel quartiere Palermocapitale sudamericana. Il musicista era diventato una celebrità grazie alla sua precedente presenza nella famosa boyband britca One Direction.