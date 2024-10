Teatro x Casa: ad Arona va in scena "Il tempo stringe" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riparte tra Arona e i comuni della zona del Lago Maggiore la rassegna "Teatro x Casa". Sabato 19 ottobre l'appuntamento è proprio ad Arona, nella Casa "Le betulla e il melo", con lo spettacolo "Il tempo stringe", di e con Davide Grillo .L'inizio dello spettacolo è in programma alle 21, mentre Novaratoday.it - Teatro x Casa: ad Arona va in scena "Il tempo stringe" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riparte trae i comuni della zona del Lago Maggiore la rassegna "". Sabato 19 ottobre l'appuntamento è proprio ad, nella"Le betulla e il melo", con lo spettacolo "Il", di e con Davide Grillo .L'inizio dello spettacolo è in programma alle 21, mentre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BEA Chieri: alla prima in casa passa Arona - Leopardi irriconoscibili tra le mura amiche del Pala Einaudi, i ragazzi di coach Conti fanno fatica a contenere le iniziative di Arona, che chiude il match con largo anticipo ... (tuttosport.com)

Il Verbania cade ancora in casa, la Juve Domo resta capolista in Promozione e il Gravellona prova la fuga in Prima categoria - Nell'8° turno della serie D il Gozzano ha mosso la classifica strappando un pareggio 0-0 in Liguria contro la Lavagnese, anche se i cusiani rimangono sempre in fondo alla graduatoria.In Eccellenza il ... (ecorisveglio.it)

Scopri l'affare del giorno: SEAT Ibiza FR a meno di 17.000 euro - Per l'offerta auto del giorno vogliamo consigliarvi l'interessante promozione sulla Seat Ibiza FR: ecco quanto costa la C-hatch spagnola. (auto.everyeye.it)