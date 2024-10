Amica.it - Tagli capelli: le tendenze cult dai saloni approvate dalle star

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quando si parla didiè sempre difficile individuare dei must assoluti, specie oggi che la personalizzazione è al primo posto, e che sempre meno donne sono disposte a rinunciare alla propria autenticità per seguire la moda. Ci sono, però, dei macro trend in cui in tantissime potranno riconoscersi, perché al di là di piccole variazioni sul tema restano dei must stagionali.: foxy cut come Georgia May Jagger Sul frontelunghi non ci sono dubbi: l’autunno inverno 2024-25 segna il ritorno del blow dry, l’asciugatura con spazzola e phon che regala alla chioma un effetto naturale e mette da parte per un po’ le piastre e la passione per il liscio spaghetto.