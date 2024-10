Sulle note della montagna: una rassegna per scoprire la cultura e le tradizioni del comune di Cusio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arte, cultura e prodotti del territorio: questo il connubio alla base del viaggio alla scoperta del comune di Cusio, suggestivo borgo dell’Alta Valle Brembana. L’occasione per intraprenderlo, da ottobre a dicembre, è offerta dalla rassegna di appuntamenti culturali ‘Sulle note della montagna’, organizzata dal comune di Cusio e realizzata con il concorso di risorse di Regione Lombardia, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Carpègn, nelle giornate di sabato 19 e 26 ottobre, domenica 27 ottobre e 3 novembre, sabato 7 e domenica 8 dicembre; che alterneranno visite, concerti e spettacoli, a occasioni imperdibili in cui poter assaporare le pietanze gastronomiche locali. Si comincia sabato 19 ottobre alle 14. Bergamonews.it - Sulle note della montagna: una rassegna per scoprire la cultura e le tradizioni del comune di Cusio Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arte,e prodotti del territorio: questo il connubio alla base del viaggio alla scoperta deldi, suggestivo borgo dell’Alta Valle Brembana. L’occasione per intraprenderlo, da ottobre a dicembre, è offerta dalladi appuntamentili ‘’, organizzata daldie realizzata con il concorso di risorse di Regione Lombardia, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Carpègn, nelle giornate di sabato 19 e 26 ottobre, domenica 27 ottobre e 3 novembre, sabato 7 e domenica 8 dicembre; che alterneranno visite, concerti e spettacoli, a occasioni imperdibili in cui poter assaporare le pietanze gastronomiche locali. Si comincia sabato 19 ottobre alle 14.

