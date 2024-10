Sulla Luna vestiti Prada: gli astronauti della Nasa pronti a partire con le tute spaziali griffate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da Miranda Priestly a Neil Armstrong il passo è breve, almeno per Prada. Se nel celebre film “Il diavolo veste Prada” il mondo della moda si intrecciava con quello dell’editoria, oggi il brand italiano sbarca nientemeno che Sulla Luna, vestendo gli astronauti della missione Nasa Artemis III. Dimenticate le ingombranti tute bianche delle missioni Apollo: nel settembre 2026, quando l’umanità tornerà a calpestare il suolo Lunare dopo 54 anni, lo farà con un tocco di stile inconfondibilmente italiano. La notizia è stata annunciata al Congresso astronautico Internazionale di Milano, dove Axiom Space, l’azienda aerospaziale texana incaricata dalla Nasa di realizzare le nuove tute Lunari, ha svelato il frutto della collaborazione con Prada: la AxEMU, Axiom Extravehicular Mobility Unit. Ilfattoquotidiano.it - Sulla Luna vestiti Prada: gli astronauti della Nasa pronti a partire con le tute spaziali griffate Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da Miranda Priestly a Neil Armstrong il passo è breve, almeno per. Se nel celebre film “Il diavolo veste” il mondomoda si intrecciava con quello dell’editoria, oggi il brand italiano sbarca nientemeno che, vestendo glimissioneArtemis III. Dimenticate le ingombrantibianche delle missioni Apollo: nel settembre 2026, quando l’umanità tornerà a calpestare il suolore dopo 54 anni, lo farà con un tocco di stile inconfondibilmente italiano. La notizia è stata annunciata al Congressoco Internazionale di Milano, dove Axiom Space, l’azienda aerospaziale texana incaricata dalladi realizzare le nuoveri, ha svelato il fruttocollaborazione con: la AxEMU, Axiom Extravehicular Mobility Unit.

