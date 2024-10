Lapresse.it - Snam presenta Transition Plan: roadmap per Net Zero al 2050

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)il suo primo, “unatrasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al, e le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del Gruppo e la decarbonizzazione del Paese”. Lo annuncia il gruppo in una nota. Il, approvato dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia l’impegno diper la decarbonizzazione e il miglioramento della biodiversità, in coerenza con la strategia e il profilo di investimenti della società. Il documento sarà costantemente aggiornato per riflettere l’evoluzione del sistema energetico, compresi l’innovazione tecnologica e i risultati ottenuti durante questo percorso., neutralità carbonica al 2040 Il percorso diverso il Netsi baserà su due pilastri principali: la riduzione delle emissioni e la minimizzazione dell’impatto sulla biodiversità.