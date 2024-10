Sinwar è stato ucciso in un raid dell’Idf nella Striscia di Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Tutti i test effettuati indicano che Yahya Sinwar è stato eliminato». La conferma è arrivata dall’emittente israeliana Channel 12: tra i membri di Hamas uccisi nella Striscia di Gaza, in un raid nella zona di Tal Al-Sultan a Rafah, c’è anche il leader del gruppo palestinese, che era l’obiettivo numero uno dell’Idf. Ora manca solo la conferma ufficiale da parte dell’esercito di Tel Aviv. In rete stavano già girando immagini di un corpo tra le macerie, che sembrava essere proprio quello del leader di Hamas. Yahya Sinwar (Ansa).Sinwar sarebbe stato ucciso in uno scontro a fuoco Channel 12 ha ricostruito il conflitto a fuoco che ha portato all’uccisione da parte dell’Idf di Sinwar e due membri di Hamas a Gaza. Le truppe, riferisce l’emittente, hanno identificato un gruppo di terroristi in un edificio, hanno sparato contro di loro ed è iniziato uno scontro a fuoco. Lettera43.it - Sinwar è stato ucciso in un raid dell’Idf nella Striscia di Gaza Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Tutti i test effettuati indicano che Yahyaeliminato». La conferma è arrivata dall’emittente israeliana Channel 12: tra i membri di Hamas uccisidi, in unzona di Tal Al-Sultan a Rafah, c’è anche il leader del gruppo palestinese, che era l’obiettivo numero uno. Ora manca solo la conferma ufficiale da parte dell’esercito di Tel Aviv. In rete stavano già girando immagini di un corpo tra le macerie, che sembrava essere proprio quello del leader di Hamas. Yahya(Ansa).sarebbein uno scontro a fuoco Channel 12 ha ricostruito il conflitto a fuoco che ha portato all’uccisione da partedie due membri di Hamas a. Le truppe, riferisce l’emittente, hanno identificato un gruppo di terroristi in un edificio, hanno sparato contro di loro ed è iniziato uno scontro a fuoco.

