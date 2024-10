Sinistra in delirio per il bel film su Berlinguer, Elio Germano rovina tutto con la lagna anti-Meloni… (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pugnetti tesi, vabbè, ma quelli quando scappano, scappano, e poi a Sinistra si può. Nostalgie a palla, vabbé, ma da quel lato sono cose nobili mica revisionismi storici come quelli che gravitano nell’infosfera della destra. Rimpianti per “quando c’era lui” pure si può dire, la frase è lecita, democratica, mentre a destra quelle cose lì sono metafore apologetiche perfino quando qualche ultranovantenne rimpiange la puntualità dei treni che andavano a vapore o giù di lì. Per Enrico Berlinguer, del resto, tutto è concesso, soprattutto se un film che racconta gli anni più difficili della sua avventura politica – quelli del compromesso storico, delle Br e del rapimento Moro – e viene calato sul vuoto ideologico della Sinistra di oggi. Il film su Berlinguer a Sinistra non ha senso se non si parla della Meloni Ieri sera, alla festa del Cinema di Roma, la proiezione di “Berlinguer. Secoloditalia.it - Sinistra in delirio per il bel film su Berlinguer, Elio Germano rovina tutto con la lagna anti-Meloni… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pugnetti tesi, vabbè, ma quelli quando scappano, scappano, e poi asi può. Nostalgie a palla, vabbé, ma da quel lato sono cose nobili mica revisionismi storici come quelli che gravitano nell’infosfera della destra. Rimpiper “quando c’era lui” pure si può dire, la frase è lecita, democratica, mentre a destra quelle cose lì sono metafore apologetiche perfino quando qualche ultranovantenne rimpiange la puntualità dei treni che andavano a vapore o giù di lì. Per Enrico, del resto,è concesso, sopratse unche racconta gli anni più difficili della sua avventura politica – quelli del compromesso storico, delle Br e del rapimento Moro – e viene calato sul vuoto ideologico delladi oggi. Ilsunon ha senso se non si parla della Meloni Ieri sera, alla festa del Cinema di Roma, la proiezione di “

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Renzi a Fratoianni - l’ipocrisia di quelli che oggi a sinistra dicono : “Le manifestazioni non vanno mai vietate” - Potrebbe essere una posizione di buon senso, anche condivisibile magari, ma fa sorgere una domanda: è lo stesso Matteo Renzi che tre anni fa stava nel governo che vietava le manifestazioni contro il Green Pass? “Da domani 10 novembre saranno vietati i cortei, e questo vale per tutte le manifestazioni non solo per quelle no vax”, fu l’annuncio di Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno nel ... (Secoloditalia.it)

I politici lapidati e poi assolti : da Bassolino a Oliverio - quelli che la sinistra ha dimenticato - Per l’accusa Caridi avrebbe “agevolato” la ‘ ndrangheta mediante l’uso deviato del proprio ruolo pubblico”, sfruttando tutte le cariche rivestite, dal Consiglio comunale al Senato. Risultato finale ? Assolto. Solo dopo sette anni la Cassazione annullò senza rinvio restituendo onore e dignità al politico emiliano. (Secoloditalia.it)