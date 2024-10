Sicurezza idraulica, via a un tavolo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un tavolo tecnico permanente con Aipo, per il quale l’Agenzia interregionale per il fiume Po ha già dato la propria disponibilità, convocato dall’assessorato all’Ambiente per il coordinamento operativo e il monitoraggio degli interventi di messa in Sicurezza del nodo idraulico modenese, una priorità per il territorio. Lo ha annunciato l’assessore Vittorio Molinari nel corso della risposta all’interrogazione del M5s, presentata da Giovanni Silingardi, sui lavori di adeguamento e messa in Sicurezza della cassa di espansione del fiume Secchia. Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza idraulica, via a un tavolo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Untecnico permanente con Aipo, per il quale l’Agenzia interregionale per il fiume Po ha già dato la propria disponibilità, convocato dall’assessorato all’Ambiente per il coordinamento operativo e il monitoraggio degli interventi di messa indel nodo idraulico modenese, una priorità per il territorio. Lo ha annunciato l’assessore Vittorio Molinari nel corso della risposta all’interrogazione del M5s, presentata da Giovanni Silingardi, sui lavori di adeguamento e messa indella cassa di espansione del fiume Secchia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un tavolo di confronto per garantire più sicurezza al personale sanitario : la proposta di Forlì Cambia diventa mozione - È stata formalizzata attraverso una mozione la proposta lanciata dalla lista civica "Forlì Cambia" di istituire un tavolo di confronto in Comune "per trovare misure immediate ed efficaci per assicurare maggiore sicurezza ai lavoratori in ambito sanitario e assistenziale". "Si tratta - spiegano... (Forlitoday.it)

Infermiera accoltellata - Forlì Cambia propone un tavolo di confronto in Comune : "Trovare soluzioni per la sicurezza dei dipendenti sanitari" - L'accoltellamento subìto mercoledì scorso da un'infermiera della Casa della Salute di Meldola "è un atto inaccettabile che non colpisce solo la persona direttamente coinvolta, ma rappresenta un attacco a tutti coloro che, ogni giorno, dedicano la propria vita professionale al benessere degli... (Forlitoday.it)

Furti nella Valle dell’Irno - appello di Tommasetti (Lega) : “Tavolo in Prefettura sull’emergenza sicurezza” - "Un urgente confronto istituzionale dal Prefetto sull’emergenza sicurezza nella Valle dell’Irno". Lo chiede il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, alla luce della recente ondata di criminalità che ha interessato diversi comuni, non solo nelle aree periferiche... (Salernotoday.it)