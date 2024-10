Siamo ciò che mangiamo: i consigli per una sana alimentazione | VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIn ottobre la giornata mondiale dell'alimentazione, a questo tema dedichiamo un servizio che percorre le buone pratiche per una dieta sana e bilanciata. Alle telecamere di BolognaToday il dietista Matteo Boschini.Secondo l'esperto, una Bolognatoday.it - Siamo ciò che mangiamo: i consigli per una sana alimentazione | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIn ottobre la giornata mondiale dell', a questo tema dedichiamo un servizio che percorre le buone pratiche per una dietae bilanciata. Alle telecamere di BolognaToday il dietista Matteo Boschini.Secondo l'esperto, una

E poi non ci pensiamo più - Il primo singolo della band pisana Stranamore - uscito l'11 ottobre per Grida Sonore Records - "E poi non ci pensiamo più" è il nuovo singolo degli Stranamore, band nata a Pisa nel 2021. Il brano rappresenta un’istantanea, una polaroid del preciso instante in cui ci rendiamo conto che qualcosa in noi è profondamente cambiato. La nostalgia, o meglio, la malinconia è diventata una cura al... (Pisatoday.it)

Mens Sana - l’ora del debutto. Al PalaEstra c’è Arezzo. Betti : "Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare" - "Arezzo è una formazione di valore che da anni gioca campionati di livello. Come detto l’avversario è subito di quelli da prendere con le molle. "Il dato degli abbonati è incredibile – ha concluso Betti -. Non c’è solo la prima squadra a preparare l’esordio stagionale. Una partita difficile contro un avversario di valore ma già importante perché partire bene, come fu lo scorso anno, può essere un ... (Lanazione.it)

Il Santa Lucia vende a terzi - la Pisana : “Siamo preoccupati” - Rinnoviamo l’auspicio di una collaborazione con il progetto no-profit per scongiurare la vendita del Santa Lucia e salvaguardare così l’integrità dell’istituto” conclude la Pisana. Questa scelta rischia di non garantire i livelli occupazionali, assistenziali e l’attività di ricerca. ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. (Ilfaroonline.it)