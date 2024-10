Segnalazione su Millie dopo Temptation Island: avvistata con un noto ex del reality (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante la scorsa puntata di Temptation Island c’è stato il falò di confronto tra Millie e Michele. I due hanno deciso di lasciare il programma separatamente, specie alla luce dei comportamenti assunti dalla ragazza nei riguardi di alcuni tentatori. A distanza di un po’ di tempo dalla fine delle registrazioni, però, la giovane è stata avvistata in compagnia di un noto ex volto del reality show. Ecco con chi è stata avvistata Millie dopo la fine della storia con Michele La relazione tra Millie e Michele è giunta al termine a Temptation Island. Il ragazzo ha capito che, purtroppo, la giovane non può modificare i suoi lati caratteriali particolarmente espansivi nei riguardi dei ragazzi e anche un po’ appariscenti. Proprio per tale motivo, hanno preso la decisione di interrompere la loro storia d’amore. Tutto.tv - Segnalazione su Millie dopo Temptation Island: avvistata con un noto ex del reality Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante la scorsa puntata dic’è stato il falò di confronto trae Michele. I due hanno deciso di lasciare il programma separatamente, specie alla luce dei comportamenti assunti dalla ragazza nei riguardi di alcuni tentatori. A distanza di un po’ di tempo dalla fine delle registrazioni, però, la giovane è statain compagnia di unex volto delshow. Ecco con chi è statala fine della storia con Michele La relazione trae Michele è giunta al termine a. Il ragazzo ha capito che, purtroppo, la giovane non può modificare i suoi lati caratteriali particolarmente espansivi nei riguardi dei ragazzi e anche un po’ appariscenti. Proprio per tale motivo, hanno preso la decisione di interrompere la loro storia d’amore.

