Scontro auto-scooter. Ferito un motociclista (Di giovedì 17 ottobre 2024) Scontro tra un’auto e uno scooter, poco dopo le 13 di ieri, in via Ponte alle Forche, il quartiere a Nord dell’abitato di San Giovanni Valdarno. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni residente a Cavriglia, caduto a terra nell’urto frontale laterale con la vettura che proveniva nell’opposto senso di marcia. Un volo di alcuni metri che ha causato al centauro una serie di traumi, soprattutto al volto. L’allarme è scattato e sul posto sono confluiti in pochi minuti i mezzi del 118, l’ambulanza della Misericordia di Piandiscò e l’automedica. In considerazione della gravità delle ferite riportate dal cinquantaseienne, che per fortuna è sempre rimasto cosciente, il personale sanitario dell’emergenza urgenza dopo averlo stabilizzato ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Lanazione.it - Scontro auto-scooter. Ferito un motociclista Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)tra un’e uno, poco dopo le 13 di ieri, in via Ponte alle Forche, il quartiere a Nord dell’abitato di San Giovanni Valdarno. Ad avere la peggio è stato il, un uomo di 56 anni residente a Cavriglia, caduto a terra nell’urto frontale laterale con la vettura che proveniva nell’opposto senso di marcia. Un volo di alcuni metri che ha causato al centauro una serie di traumi, soprattutto al volto. L’allarme è scattato e sul posto sono confluiti in pochi minuti i mezzi del 118, l’ambulanza della Misericordia di Piandiscò e l’medica. In considerazione della gravità delle ferite riportate dal cinquantaseienne, che per fortuna è sempre rimasto cosciente, il personale sanitario dell’emergenza urgenza dopo averlo stabilizzato ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

