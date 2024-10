Salari Fava | retribuzioni reali 2019-2023 hanno perso circa 10%

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – “Al notevole recupero occupazionale, sia in termini di unità che di intensità di lavoro, non è corrisposto un incremento dei redditi e delletale da compensare pienamente la perdita di potere d’acquisto conseguenza dell’aumento dei prezzi che ha interessato gli ultimi anni. La retribuzione media annua pro capite nelrisulta pari a 25.789 euro: rispetto alsi tratta di un incremento del 6,8%. La variazione media dei prezzi al consumo tra ile ilè collocabile attorno al 15-17%”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele, durante un’audizione nella commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. In pratica, le retribuzioneil 10%.