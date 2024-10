Roma a mano armata, come finisce il film poliziesco del 1976 con protagonista Maurizio Merli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma a mano armata si conclude con la morte del Gobbo, ucciso dal commissario Leonardo Tanzi, dopo aver assistito alla morte del collega Caputo. Nato dall’idea del produttore Luciano Martino di realizzare un lungometraggio del filone poliziottesco, sulla cresta dell’onda negli anni ’70, il film alla sua uscita nelle sale ricevette giudizi tiepidi da parte della critica. Tuttavia, a fronte della spettacolarità delle sue scene d’azione e del suo impianto narrativo, la pellicola è stata ampiamente rivalutata nel corso dei decenni come una delle pietre miliari del genere. In seguito ad una soffiata, il commissario Leonardo Tanzi (Maurizio Merli) irrompe in una bisca clandestina gestita dagli uomini di Ferrender (Orso Maria Guerrini). Riconoscendo tra i presenti Savelli (Biagio Pelligra), il commissario lo arresta. Cultweb.it - Roma a mano armata, come finisce il film poliziesco del 1976 con protagonista Maurizio Merli Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)si conclude con la morte del Gobbo, ucciso dal commissario Leonardo Tanzi, dopo aver assistito alla morte del collega Caputo. Nato dall’idea del produttore Luciano Martino di realizzare un lungometraggio del filone poliziottesco, sulla cresta dell’onda negli anni ’70, ilalla sua uscita nelle sale ricevette giudizi tiepidi da parte della critica. Tuttavia, a fronte della spettacolarità delle sue scene d’azione e del suo impianto narrativo, la pellicola è stata ampiamente rivalutata nel corso dei decenniuna delle pietre miliari del genere. In seguito ad una soffiata, il commissario Leonardo Tanzi () irrompe in una bisca clandestina gestita dagli uomini di Ferrender (Orso Maria Guerrini). Riconoscendo tra i presenti Savelli (Biagio Pelligra), il commissario lo arresta.

