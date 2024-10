Rai Tre volano insulti tra Asia Argento e Rosita Celentano | Io parlo e lei si fa i c**zi suoi Modera i toni – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il nome del programma è Donne sull’orlo di una crisi di nervi e, almeno a giudicare dai fuorionda, sembra decisamente azzeccato. I profili social di Rai Tre hanno pubblicato un filmato di uno scambio piuttosto acceso tra, che si è consumato durante l’ultima puntata del programma condotto in prima serata da Piero Chiambretti. Quando il conduttore chiede addi intervenire per dire la sua,si alza dal suo posto e si allontana. «Lei neanche mi ascolta, si fa i», la rimprovera sùbito l’attrice e regista. Al che la figlia del celebre cantautore prova a difendersi: «Ma no, mi metto là».non demorde: «Rimani ad ascoltare. Abbiamo ascoltato il tuo intervento, tu ora ascolti mio». Alle parole dell’attrice,risponde provando a calmare gli animi: «, cavolo, abbassa i».