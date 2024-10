Pronti i codici tributo per il concordato biennale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo step verso il concordato biennale: sono infatti disponibili - spiega l'Agenzia delle Entrate - i codici tributo per versare l'imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. I codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 50/E di oggi e da utilizzare nel modello F24 sono: "4074", denominato "CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali"; "4075", denominato "CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali"; "4076", denominato "CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP". Quotidiano.net - Pronti i codici tributo per il concordato biennale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo step verso il: sono infatti disponibili - spiega l'Agenzia delle Entrate - iper versare l'imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. Iistituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 50/E di oggi e da utilizzare nel modello F24 sono: "4074", denominato "CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali"; "4075", denominato "CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali"; "4076", denominato "CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP".

