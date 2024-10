Gaeta.it - Prime immagini di The Agency: il thriller di spionaggio con un cast stellare e la direzione di Joe Wright

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delpolitico si prepara a una nuova avvincente proposta con “The”, la serie adattata dallo show francese “La Bureau – Sotto copertura”. Prodotta da George Clooney per Paramount+ e Showtime, questa produzione esclusiva ha recentemente rilasciato leufficiali, destando notevole interesse tra appassionati e critici. La serie diretta da Joe, noto per opere come “Espiazione” e “Anna Karenina”, promette di elevare il genere con una trama intricata e und’eccezione. Trama di The: i segreti di uno spia “The” si sviluppa attorno alla figura di Martian, interpretato da Michael Fassbender, un agente della CIA costretto a mettere in discussione la sua vita da spia. Dopo un periodo di operazioni sotto copertura, Martian riceve l’ordine di tornare alla stazione di Londra.