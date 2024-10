Prato, riapre il piano seminterrato del cimitero di Chiesanuova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prato, 17 ottobre 2024 - Il cimitero di Chiesanuova sarà completamente riaperto sabato prossimo, 19 ottobre: è arrivato infatti il nullaosta dell'Unità Igiene Pubblica della Asl Toscana Centro che ha effettuato un sopralluogo al piano seminterrato della struttura e ha valutato positivamente i lavori di impiantistica, ristrutturazione e sanificazione eseguiti dal Comune. Un verdetto atteso da tempo da tantissime famiglie che chiedevano di poter accedere alle parti ancora chiuse della struttura per far visita ai propri cari defunti. Lanazione.it - Prato, riapre il piano seminterrato del cimitero di Chiesanuova Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 - Ildisarà completamente riaperto sabato prossimo, 19 ottobre: è arrivato infatti il nullaosta dell'Unità Igiene Pubblica della Asl Toscana Centro che ha effettuato un sopralluogo aldella struttura e ha valutato positivamente i lavori di impiantistica, ristrutturazione e sanificazione eseguiti dal Comune. Un verdetto atteso da tempo da tantissime famiglie che chiedevano di poter accedere alle parti ancora chiuse della struttura per far visita ai propri cari defunti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggiudicati i lavori : 80 nuovi loculi al cimitero di Piano Gatta - 25 le salme al momento in deposito - I lavori per realizzare 80 nuovi, indispensabili, loculi al cimitero comunale di Piano Gatta, ad Agrigento, sono stati appaltati. E anche in maniera definitiva. Del cantiere, dopo aver offerto un ribasso d'asta del 7,20% e quindi l'importo impegnato è di 322.174 euro, si occuperà la società... (Agrigentonotizie.it)

Cimitero di Piano Gatta - è di nuovo emergenza : 25 le salme conservate in deposito - Non accenna a rientrare la vera e propria emergenza che si registra al cimitero di Piano Gatta ad Agrigento, dove ormai da tempo, cioè da quando venne revocata la gestione affidata ai privati, scarseggiano i loculi per consentire le sepolture. Questo ha costretto il Comune ad adottare misure... (Agrigentonotizie.it)

Cimitero di Piano Gatta - è di nuovo emergenza : 25 le salme conservate in deposito - Non accenna a rientrare la vera e propria emergenza che si registra al cimitero di Piano Gatta ad Agrigento, dove ormai da tempo, cioè da quando venne revocata la gestione affidata ai privati, scarseggiano i loculi per consentire le sepolture. Questo ha costretto il Comune ad adottare misure... (Agrigentonotizie.it)