Polizia Milano perquisisce ' suprematisti' anche dieci minorenni

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito in tutt'Italia perquisizioni delegate dalla Procura dei minorenni e da quella del Tribunale Ordinario nell'ambito di un'indagine contro l'incitamento alla violenza per motivi razziali. Le persone perquisite, dieci minorenni e due maggiorenni, sono tutte indagate per il reato di cui all'art. 604 bis c.p. (Propaganda e Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). Sequestrate repliche di armi lunghe e pistole anche prive del tappo rosso, mazze, tirapugni, coltelli, un machete, diverse bandiere e simboli riferibili al nazi-fascismo e al suprematismo.

