Pallanuoto, 6 mesi di sospensione e multa per il Settebello: pesante sanzione dopo le proteste ai Giochi di Parigi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sei mesi di sospensione per la nazionale maschile di Pallanuoto per la violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi dopo la sfida persa tra le polemiche nei quarti contro l’ Ungheria dello scorso 7 agosto. Gli azzurri , eliminati, avevano fatto ricorso (poi rigettato) contro la direzione arbitrale e prima della sfida con la Spagna , al Feedpress.me - Pallanuoto, 6 mesi di sospensione e multa per il Settebello: pesante sanzione dopo le proteste ai Giochi di Parigi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seidiper la nazionale maschile diper la violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante gli ultimiOlimpici dila sfida persa tra le polemiche nei quarti contro l’ Ungheria dello scorso 7 agosto. Gli azzurri , eliminati, avevano fatto ricorso (poi rigettato) contro la direzione arbitrale e prima della sfida con la Spagna , al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia di Pallanuoto è stata sospesa per sei mesi : hanno aggredito gli arbitri alle Olimpiadi - Stop di sei mesi per il Settebello, sanzionato per l'aggressione verbale agli arbitri a Parigi 2024: violato l'articolo 5 del Codice d'Integrità, non parteciperanno alla World Cup.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Pallanuoto : sospensione di sei mesi per il Settebello - 000 dovranno essere pagati entro 90 giorni dalla decisione. In più per la squadra italiana anche una multa di 100. 000 dollari, di cui 50. Da qui la sospensione di sei mesi, stabilita dell’AQIU: questa sanzione include anche l’esclusione dalla prossima World Cup. I restanti 50. . La Nazionale italiana di pallanuoto maschile è stata sospesa per sei mesi dall’Aquatics Sports Integrity Unit (AQIU) ... (Sportface.it)

L’Italia di pallanuoto squalificata sei mesi per minacce e aggressione agli arbitri alle Olimpiadi (L’Equipe) - L'articolo L’Italia di pallanuoto squalificata sei mesi per minacce e aggressione agli arbitri alle Olimpiadi (L’Equipe) sembra essere il primo su ilNapolista. E primi quattro minuti giocati volontariamente in inferiorità numerica. Dovrà anche pagare una multa di 100. L’Italia di pallanuoto squalificata 6 mesi Di conseguenza, come riportato da L’Equipe: La squadra italiana di pallanuoto ... (Ilnapolista.it)