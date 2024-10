Olimpia Milano, questo è un incubo: sciupa 27 punti di vantaggio e si arrende allo Zalgiris in Eurolega (Di giovedì 17 ottobre 2024) Succede qualcosa di incredibile all’Unipol Forum di Assago, con l’Olimpia Milano che subisce una delle più assurde e dolorose sconfitte della sua storia. Avanti di 27 punti a metà terzo quarto, la squadra di Messina crolla totalmente e perde 85-82 contro lo Zalgiris Kaunas, che fa ancora male al basket italiano dopo la vittoria di Bologna di due giorni fa. Non bastano i 17 punti di Nikola Mirotic e i 14 di Shavon Shields. Leandro Bolmaro conclude con 12 punti, ma 11 nel solo primo tempo. Per lo Zalgiris gli eroi sono Giedraitis (21 punti) e Francisco (17) per una rimonta che davvero resta nella storia della pallacanestro europea. Ottimo avvio dello Zalgiris, soprattutto con Mitchell (4-8). La reazione di Milano è firmata da LeDay e poi la tripla di Ricci vale il primo vantaggio milanese (11-8). Oasport.it - Olimpia Milano, questo è un incubo: sciupa 27 punti di vantaggio e si arrende allo Zalgiris in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Succede qualcosa di incredibile all’Unipol Forum di Assago, con l’che subisce una delle più assurde e dolorose sconfitte della sua storia. Avanti di 27a metà terzo quarto, la squadra di Messina crolla totalmente e perde 85-82 contro loKaunas, che fa ancora male al basket italiano dopo la vittoria di Bologna di due giorni fa. Non bastano i 17di Nikola Mirotic e i 14 di Shavon Shields. Leandro Bolmaro conclude con 12, ma 11 nel solo primo tempo. Per logli eroi sono Giedraitis (21) e Francisco (17) per una rimonta che davvero resta nella storia della pallacanestro europea. Ottimo avvio dello, soprattutto con Mitchell (4-8). La reazione diè firmata da LeDay e poi la tripla di Ricci vale il primomilanese (11-8).

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 82-85 - Eurolega basket in DIRETTA : incredibile harakiri EA7 - perde dopo aver avuto 27 punti di vantaggio - Subito fallo di Brooks su Giedraitis. Francisco parte contro Mirotic, subisce fallo mentre inizia a raccogliere l’azione di tiro e saranno liberi. 60-33 SHIELDS! Rubata, schiacciata e +27! 58-33 Dimitrijevic con un bel tiro dalla media. 21:29 In campo femminile, invece, in corso Venezia-Valencia (ma al Taliercio) in Eurolega, punteggio 18-28 con Iagupova che sta cercando come al solito di ... (Oasport.it)

