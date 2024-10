Nuovo episodio di The Family su Mediaset Infinity: tensioni e rivelazioni travolgenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, giovedì 17 ottobre 2024, la piattaforma Mediaset Infinity accoglie un Nuovo episodio della seconda stagione di The Family , la serie turca che continua a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e i suoi colpi di scena. La puntata odierna è ricca di rivelazioni sorprendenti che stravolgono le dinamiche familiari e i rapporti tra i protagonisti. Scopriamo insieme gli eventi salienti che caratterizzano questo episodio, a partire da confidenze rivelatrici fino a eventi drammatici inaspettati. La rivelazione di Ilyas: Bedri è suo figlio In questo episodio, uno dei momenti più clamorosi è rappresentato dalla confessione di Ilyas a Serap e Kiymet riguardo alla vera identità di Bedri. Ilyas svela un segreto che cambia radicalmente la percezione di Bedri all’interno della dinamica familiare. Gaeta.it - Nuovo episodio di The Family su Mediaset Infinity: tensioni e rivelazioni travolgenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, giovedì 17 ottobre 2024, la piattaformaaccoglie undella seconda stagione di The, la serie turca che continua a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e i suoi colpi di scena. La puntata odierna è ricca disorprendenti che stravolgono le dinamiche familiari e i rapporti tra i protagonisti. Scopriamo insieme gli eventi salienti che caratterizzano questo, a partire da confidenze rivelatrici fino a eventi drammatici inaspettati. La rivelazione di Ilyas: Bedri è suo figlio In questo, uno dei momenti più clamorosi è rappresentato dalla confessione di Ilyas a Serap e Kiymet riguardo alla vera identità di Bedri. Ilyas svela un segreto che cambia radicalmente la percezione di Bedri all’interno della dinamica familiare.

Chicago Fire : Chi ha lasciato la 51 nel nuovo episodio in onda ieri negli stati uniti? - Damon si scaglia contro Severide per averlo abbandonato nel momento del bisogno e dice di essere esattamente come Benny mentre se ne va infuriato. Questo potrebbe essere il caso, ma al momento la NBC non ha ancora annunciato la partenza di Bradway dalla serie e speriamo che ci sia un motivo. In vista del terzo episodio della stagione 13 di Chicago Fire, sapevamo che qualcuno rischiava di essere ... (Nerdpool.it)

Chicago Fire : Qualcuno verrà licenziato nel nuovo episodio in onda stasera negli stati uniti? - Qualcuno verrà licenziato. Severide si rende conto che non può lavorare con Damon. È una cosa che non può tollerare, e ha senso. Chi ha mentito al capo Pascal? Il promo del nuovo episodio si concentra su qualcuno che ha mentito al nuovo capo. Sta sollevando qualcuno dai suoi compiti alla caserma 51, ma non è chiaro chi sia. (Nerdpool.it)

Chicago PD : Burgess fa finalmente il suo ritorno nel nuovo episodio in onda stasera negli stati uniti - . Attraverso i nuovi scatti tratti dall’episodio 3, “Off Switch”, vediamo Burgess di nuovo a lavorare al caso di questa settimana insieme al resto dell’Unità di Intelligence. Anche se non sappiamo bene cosa riserverà l’episodio alla Burgess, dato che non viene menzionata nella sinossi ufficiale dell’episodio e appare solo brevemente nel promo della puntata, le prime foto dell’episodio ... (Nerdpool.it)