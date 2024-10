Nuovo assalto ai bancomat nel Canavese: esplosione all’ufficio postale di Nole (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’altra notte di paura per i cittadini di Nole, in provincia di Torino, dove si è verificato un assalto ai danni del Postamat situato nell’ufficio postale di via San Vito. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 3, è il più recente di una lunga serie di colpi inferti da una banda specializzata negli assalti ai bancomat. La tecnica utilizzata, già tristemente nota in zona, ha suscitato allarmismo e timori tra la popolazione. L’esplosione del Postamat e i danni causati L’attacco ha avuto luogo nella notte, quando i malviventi hanno fatto esplodere il Postamat, introducendo una carica esplosiva all’interno dello sportello automatico. Questa modalità operativa, conosciuta come “tecnica della marmotta”, si è rivelata alquanto efficace nel danneggiare l’installazione e nel permettere ai ladri di accedere rapidamente alle somme contenute nel dispositivo. Gaeta.it - Nuovo assalto ai bancomat nel Canavese: esplosione all’ufficio postale di Nole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’altra notte di paura per i cittadini di, in provincia di Torino, dove si è verificato unai danni del Postamat situato nell’ufficiodi via San Vito. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 3, è il più recente di una lunga serie di colpi inferti da una banda specializzata negli assalti ai. La tecnica utilizzata, già tristemente nota in zona, ha suscitato allarmismo e timori tra la popolazione. L’del Postamat e i danni causati L’attacco ha avuto luogo nella notte, quando i malviventi hanno fatto esplodere il Postamat, introducendo una carica esplosiva all’interno dello sportello automatico. Questa modalità operativa, conosciuta come “tecnica della marmotta”, si è rivelata alquanto efficace nel danneggiare l’installazione e nel permettere ai ladri di accedere rapidamente alle somme contenute nel dispositivo.

