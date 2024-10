Ilrestodelcarlino.it - Non ’angeli’ o ’demoni’: "Lavorare con i bimbi significa complessità"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Abbiamo l’idea che un abusante sia solo negativo. Ma le persone sono complicate e anche gli uomini, lo dico da terapeuta di sex offender, che hanno commesso i peggiori reati, non sono mostri, ma hanno anche altre parti. Sono anche in grado di dare la vicinanza affettiva di cui il bambino-vittima ha bisogno. Non possiamo vedere le situazioni della psicologia bianche o nere. Non c’è il buono, non c’è il cattivo". Così ha detto ieri Nadia Bolognini, 54 anni, una degli imputati-chiave del processo sui presunti affidi illeciti di bambini. La psicologa del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino, codifesa dagli avvocati Luca Bauccio e Francesca Guazzi, deve rispondere in concorso con altri di frode processuale, violenza privata, falsa perizia determinata da inganno, lesioni per i presunti disturbi ai bambini causati dalle sue sedute.