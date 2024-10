Netta sconfitta per i ragazzi della Pallavolo Casciavola contro Torretta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il risultato netto (0-3) con cui la squadra cascinese è uscita sconfitta dalla palestra di Livorno non deve ingannare. I biancorossi, a parte il secondo set, hanno giocato alla pari con i locali nel primo e soprattutto nel terzo, sfumato per un nonnulla, la cui conquista avrebbe riaperto Pisatoday.it - Netta sconfitta per i ragazzi della Pallavolo Casciavola contro Torretta Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il risultato netto (0-3) con cui la squadra cascinese è uscitadalla palestra di Livorno non deve ingannare. I biancorossi, a parte il secondo set, hanno giocato alla pari con i locali nel primo e soprattutto nel terzo, sfumato per un nonnulla, la cui conquista avrebbe riaperto

