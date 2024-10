Napoli, Lukaku svela un aneddoto su Conte: «Ecco cosa mi disse la prima volta» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centravanti del Napoli racconta di una delle prime richieste del tecnico leccese nei suoi confronti Romelu Lukaku è stato Intervistato nel podcast “Friends of Sport” e ha parlato di diverse tematiche riguardo il suo presente al Napoli così come il suo passato all’Inter, accomunate entrambe dalla presenza di Antonio Conte in panchina. PROGRESSI COL Napoli – Calcionews24.com - Napoli, Lukaku svela un aneddoto su Conte: «Ecco cosa mi disse la prima volta» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centravanti delracconta di una delle prime richieste del tecnico leccese nei suoi confronti Romeluè stato Intervistato nel podcast “Friends of Sport” e ha parlato di diverse tematiche riguardo il suo presente alcosì come il suo passato all’Inter, accomunate entrambe dalla presenza di Antonioin panchina. PROGRESSI COL

Lukaku vuota il sacco : “Voglio il Mondale ma ora col Napoli sto tornando in forma!” - Cosi l’attaccante del Napoli, nel corso di un’intervista al podcast Friends of Sports, ha parlato proprio di questo argomento e spiegato qual è la sua posizione relativa alla nazionale e quello che sarà l’impegno dei Mondiali nel 2026. Una presa di posizione netta ed incisiva, dettata anche dal sentirsi leader sia in nazionale che con la maglia del Napoli. (Spazionapoli.it)

Alemao : «Il Napoli è forte - ecco chi è il favorito per lo scudetto. Kvaratskheila è allegria - Lobotka riempie il campo - Lukaku è trascinante e mi piace anche per una ragione» - LA SUA VITA OGGI – […]. Le parole di Alemao, ex centrocampista brasiliano del Napoli di Maradona, sulle possibilità scudetto del Napoli di Conte Centrocampista brasiliano del Napoli del secondo scudetto nel 1990, e prima ancora della vittoria della Coppa Uefa, Alemao legge la situazione attuale del campionato italiano in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. (Calcionews24.com)

Napoli - Conte punta a Bonny come vice-Lukaku : le strategie di mercato per il futuro - Antonio Conte continua a lavorare per rendere il Napoli sempre più competitivo, con un occhio attento alle prossime mosse di mercato. Il tecnico è alla ricerca di un vice-Lukaku, come riportato da calciomercato. . com, e i riflettori sono ora puntati su Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma che ha già catturato l’attenzione di Conte. (Dailynews24.it)