Milano, uomo ucciso dal titolare durante furto in un bar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, il trentasettenne era insieme a un complice. I due avrebbero cercato di assaltare il locale

Milano - stabato un uomo durante un tentativo di rapina : analisi della dinamica dell’incidente - Questa circostanza potrebbe fornire ulteriori indizi indispensabili per chiarire l’accaduto. Sono stati recuperati anche alcuni mazzetti di Gratta e vinci, lasciati sul pavimento, suggerendo che la rapina fosse, in effetti, in corso al momento dell’aggressione. Si stanno raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni presenti nella zona, e sono in corso analisi dei filmati delle telecamere di ... (Gaeta.it)

Uomo trovato morto per strada a Milano - accoltellato dal titolare del bar che voleva rapinare - Si tratterebbe di un trentenne italiano che, secondo le prime informazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar il cui titolare, cinese, ha reagito ferendolo mortalmente. La posizione del titolare del bar è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando. (Gazzettadelsud.it)

Milano - uomo di 30 anni ucciso a coltellate per strada - Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni, la vittima, di origini italiane, aveva cercato di compiere una rapina in un bar, ma il titolare, di origini cinesi, lo ha colpito con un coltello ferendolo a morte. Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato per strada in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle 5 ... (Tg24.sky.it)