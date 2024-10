Migranti: Macron, 'hub esterni? Funziona solo modello che rispetta valori europei' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - "L'unico modello che Funziona di fronte all'immigrazione irregolare e ai movimenti clandestini è un modello europeo pragmatico ma rispettoso dei nostri valori". Lo ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "Se agiamo in modo isolato, distruggiamo collettivamente gli interessi" europei, ha detto ancora Macron, sostenendo che "a bloccare l'Europa è stato quando i Paesi volevano agire da soli" rifiutando "la solidarietà". Liberoquotidiano.it - Migranti: Macron, 'hub esterni? Funziona solo modello che rispetta valori europei' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - "L'unicochedi fronte all'immigrazione irregolare e ai movimenti clandestini è uneuropeo pragmatico ma rispettoso dei nostri". Lo ha detto il Presidente francese Emmanuel, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "Se agiamo in modo isolato, distruggiamo collettivamente gli interessi", ha detto ancora, sostenendo che "a bloccare l'Europa è stato quando i Paesi volevano agire da soli" rifiutando "la solidarietà".

