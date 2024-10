Iltempo.it - Migranti e Manovra, la “doppietta” di Meloni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Due immagini colpiscono la gente comune: le navi che portano via itrasferendoli in Albania e il conto della crisi economica che atterra sul tavolo di banche e assicurazioni. Insomma una inversione a U rispetto alle immagini che hanno caratterizzato i governi di centrosinistra, aperturista/buonista tanto sugli sbarchi quanto sul feeling coi banchieri. Mai come negli ultimi anni la comunicazione è diventata politica, le immagini e la narrazione assumono la densità di un programma di governo. Giusto o sbagliato è così. Sulle politiche migratorie, il governo porta a casa un risultato che a fine anno dovrebbe diventare un must della comunicazione Chigi/Viminale: rispetto a un anno fa gli sbarchi sono drasticamente diminuiti; ad agosto si parlava di un dato “miracoloso”, meno 62%.