Manovra, Camusso a Fanpage: “Puniscono chi sceglie di non fare figli e i giovani precari” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Susanna Camusso, senatrice del Pd, commenta in un'intervista a Fanpage.it le misure per la famiglia previste dal governo Meloni nella prossima Manovra: "Tutte le misure hanno l'effetto di mantenere il gender gap. Non hanno fatto l'unica cosa di cui le donne avrebbero bisogno, e cioè un congedo paritario per entrambi i genitori". Fanpage.it - Manovra, Camusso a Fanpage: “Puniscono chi sceglie di non fare figli e i giovani precari” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Susanna, senatrice del Pd, commenta in un'intervista a.it le misure per la famiglia previste dal governo Meloni nella prossima: "Tutte le misure hanno l'effetto di mantenere il gender gap. Non hanno fatto l'unica cosa di cui le donne avrebbero bisogno, e cioè un congedo paritario per entrambi i genitori".

