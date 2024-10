Maltempo estremo da Nord a Sud: weekend con il rischio nubifragi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Maltempo che già sta flagellando alcune regioni del Nord Italia raggiungerà il suo apice nel fine settimana. Le condizioni meteo andranno a peggiorare sullo Stivale, con la perturbazione che proseguirà nella sua corsa verso il Mezzogiorno, coinvolgendo di conseguenza anche il Centro e il Sud. Europa.today.it - Maltempo estremo da Nord a Sud: weekend con il rischio nubifragi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilche già sta flagellando alcune regioni delItalia raggiungerà il suo apice nel fine settimana. Le condizioni meteo andranno a peggiorare sullo Stivale, con la perturbazione che proseguirà nella sua corsa verso il Mezzogiorno, coinvolgendo di conseguenza anche il Centro e il Sud.

