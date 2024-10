LIVE Galatasaray-Roma 0-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA: poker giallorosso con Giugliano, turche al tappeto (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Spinge Pandini in corsia centrale prima di esplodere un sinistro attutito da Yaman. 67? Demehin svetta di testa prima del taglio di Glionna, pronta a battezzare di testa. Altro corner Roma. 65? Macina occasioni la Roma: è il turno di Pandini ma il suo stacco aereo viene inchiodato a terra da Yaman. 64? Yaman evita la manita e dice no al sinistro ravvicinato di Haavi. Roma detonante! 63? Ennesima chance Giugliano, destro alto dal limite. Troppo imprecisa la numero 10 giallorossa nelle conclusioni questa sera. Cambio padrone di casa, Elcem al posto di Diallo. 61? Saluta la partita Giacinti, rilevata da Pilgrim. 58? poker RomaA, 0-4! Inserimento alle spalle della difesa perfetto di Giugliano che insacca di piattone destro su cross morbido di Haavi dalla sinistra. Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 0-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA: poker giallorosso con Giugliano, turche al tappeto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Spinge Pandini in corsia centrale prima di esplodere un sinistro attutito da Yaman. 67? Demehin svetta di testa prima del taglio di Glionna, pronta a battezzare di testa. Altro corner. 65? Macina occasioni la: è il turno di Pandini ma il suo stacco aereo viene inchiodato a terra da Yaman. 64? Yaman evita la manita e dice no al sinistro ravvicinato di Haavi.detonante! 63? Ennesima chance, destro alto dal limite. Troppo imprecisa la numero 10 giallorossa nelle conclusioni questa sera. Cambio padrone di casa, Elcem al posto di Diallo. 61? Saluta la partita Giacinti, rilevata da Pilgrim. 58?A, 0-4! Inserimento alle spalle della difesa perfetto diche insacca di piattone destro su cross morbido di Haavi dalla sinistra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Sinner-Djokovic - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : prima semifinale dalle 18.30 - Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dello spettacolo di luci che anticipa l’ingresso in campo dei due giocatori. (Oasport.it)

Don Matteo 14 streaming e diretta tv : dove vedere la prima puntata della serie - I due fratelli hanno sempre avuto un rapporto travagliato, culminato con un tragico epilogo che li ha portati ad allontanarsi definitivamente e a non avere piĂą contatti per anni. Prima puntata: 17 ottobre 2024 Seconda puntata: 24 ottobre 2024 Terza puntata: 31 ottobre 2024 Quarta puntata: 7 novembre 2024 Quinta puntata: 14 novembre 2024 Sesta puntata: 21 novembre 2024 Settima puntata: 28 ... (Tpi.it)

LIVE Sonego-Ruud 3-6 - 3-2 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 2° set - 15-30 Servizio e comodo dritto. 40-40 In rete la difesa slice di Ruud. 40-40 Palla corta di Sonego, largo il recupero del norge. 30-0 In rete il cross di rovescio. 15-15 Doppio fallo (1°): 15-0 Prima vincente Ruud. 30-15 Doppio fallo (1°). Con una vittoria quest’oggi, metterebbe in ghiaccio una posizione in top 50 ancora per qualche settimana, con la speranza di regalarsi un altro alto ... (Oasport.it)