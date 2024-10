Quotidiano.net - Liam Payne, ecco com’è morto: le ultime ore prima della caduta dal terzo piano dell’hotel

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Èprecipitando daldove alloggiava a Buenos Aires il 31enne, l’ex cantanteband britannica One Direction. Pocodi cadere,avrebbe dato in escandescenza: nella richiesta di intervento al 911 – pubblicata sul portale del quotidiano spagnolo Clarin – si parla di "un ospite imbottito di droga che sta distruggendo la camera". Oltre alla registrazionerichiesta di intervento dell'albergo al numero di emergenza integratosicurezza pubblica argentina, il sito spagnolo ha anche divulgato le fotostanza in cui alloggiava la pop star: negli scatti si vedono i resti delle dosi di droga, probabilmente assunte dall’ex pop star, e il vetro sfondato del televisore.avrebbe dovuto esibirsi in Argentina il 9 settembre, ma il concerto è stato annullato per un’infezione ai reni.