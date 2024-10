Ilfattoquotidiano.it - Le fan di Liam Payne in lacrime e disperate davanti all’albergo dove è avvenuta la morte – Le foto

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. In poche ore centinaia di fan dell’amata band si sono precidiateall’hotel per un ricordo e per cantare alcune delle canzoni dell’artista. Bigliettini, pupazzetti di peluche, candele e tanteai cancelli. “Non pensavo che sarebbe morto così giovane”, ha detto la 21enne Isabella all’agenzia Associated Press. “Ho sempre amato gli One Direction fin da quando ero piccola. Vedere che è morto e che non ci sarà mai un’altra reunion dei ragazzi è incredibile, mi uccide”, ha commentato la 18enne Juana Relh. Intanto la polizia è già al lavoro, in attesa della autopsia, per capire la dinamica dell’incidente.