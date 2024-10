La Madonna di Piazza. Tra preghiere e tradizione: "Restauriamo la cappella" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un momento importante per la comunità e per il volontariato la celebrazione della Madonna di Piazza in programma domenica 20 ottobre nella chiesa collegiata San Giovanni Battista a Fucecchio. È un omaggio alla protettrice dell’associazione: "Saremo presenti, come da tradizione, con i nostri confratelli, e nel pomeriggio con uno stand per sensibilizzare la comunità fucecchiese a contribuire per il restauro della Cappellina mortuaria in via Sottovalle di nostra proprietà". A parlare è il governatore della Misericordia di Fucecchio, Gino Macchiaroli che, nell’occasione della ricorrenza della celebrazione della santa protettrice della Confraternita, rivolge un appello a tutta la comunità per un "adeguamento migliorativo" del luogo nel quale familiari e amici si trattengono per l’ultima volta con i loro cari prima di accompagnarli nell’ultimo viaggio. Lanazione.it - La Madonna di Piazza. Tra preghiere e tradizione: "Restauriamo la cappella" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un momento importante per la comunità e per il volontariato la celebrazione delladiin programma domenica 20 ottobre nella chiesa collegiata San Giovanni Battista a Fucecchio. È un omaggio alla protettrice dell’associazione: "Saremo presenti, come da, con i nostri confratelli, e nel pomeriggio con uno stand per sensibilizzare la comunità fucecchiese a contribuire per il restauro della Cappellina mortuaria in via Sottovalle di nostra proprietà". A parlare è il governatore della Misericordia di Fucecchio, Gino Macchiaroli che, nell’occasione della ricorrenza della celebrazione della santa protettrice della Confraternita, rivolge un appello a tutta la comunità per un "adeguamento migliorativo" del luogo nel quale familiari e amici si trattengono per l’ultima volta con i loro cari prima di accompagnarli nell’ultimo viaggio.

