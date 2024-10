La Festa del cinema de sinistra parte col film su Berlinguer (e un'ovazione per Gaza) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Manca solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla proiezione inaugurale della 19 edizione della Festa del cinema di Roma (“Berlinguer- La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano), ma è come se ci fosse: il 18 novembre il presidente vedrà il film al Quirinale. E’ il giorno d’avvio, esterno sera, all’Auditorium Parco della Musica disegnato dall’archistar Renzo Piano in epoca veltroniana (l’ex sindaco e fondatore del Pd Walter Veltroni c’è, si vede che qui è a casa sua, come quando faceva lezioni di politica sotto le volte a tartaruga e non era ancora successo nulla – non c’era neanche il Pd – e c’è anche Renzo Piano in persona, puntualissimo e loquace, con signora). Ilfoglio.it - La Festa del cinema de sinistra parte col film su Berlinguer (e un'ovazione per Gaza) Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Manca solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla proiezione inaugurale della 19 edizione delladeldi Roma (“- La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano), ma è come se ci fosse: il 18 novembre il presidente vedrà ilal Quirinale. E’ il giorno d’avvio, esterno sera, all’Auditorium Parco della Musica disegnato dall’archistar Renzo Piano in epoca veltroniana (l’ex sindaco e fondatore del Pd Walter Veltroni c’è, si vede che qui è a casa sua, come quando faceva lezioni di politica sotto le volte a tartaruga e non era ancora successo nulla – non c’era neanche il Pd – e c’è anche Renzo Piano in persona, puntualissimo e loquace, con signora).

