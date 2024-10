La Città di Valmadrera compie 25 anni: è festa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 23 ottobre 1999 Valmadrera riceveva dal presidente della Repubblica emerito, Oscar Luigi Scalfaro il titolo di Città. Nel decennale della ricorrenza era stata inaugurata la nuova piazza e data la cittadinanza onoraria al vescovo Luigi Stucchi e alla campionessa olimpica, Irene Camber Corno Leccotoday.it - La Città di Valmadrera compie 25 anni: è festa Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 23 ottobre 1999riceveva dal presidente della Repubblica emerito, Oscar Luigi Scalfaro il titolo di. Nel decennale della ricorrenza era stata inaugurata la nuova piazza e data la cittadinanza onoraria al vescovo Luigi Stucchi e alla campionessa olimpica, Irene Camber Corno

