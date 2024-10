Ishiba chiede un dialogo diretto con Kim Jong Un

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – Il primo ministro giapponese Shigeruha auspicato oggi uncon il leader nordcoreano KimUn per poter risolvere l’annosa vicenda dei cittadini giapponesi rapiti negli anni ’70-’80 da agenti nordcoreani. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo. La questione dei rapiti è di primaria importanza per il Giappone, che considera la sua soluzione una precondizione per qualsiasi accordo che possa riaprire i rapporti con Pyongyang. “È cruciale che i leader con una visione ampia esprimano sinceramenre i loro pensieri l’un l’altro,” ha affermato, incontrando i familiari delle vittime dei rapimenti. Il capo di governo non ha fatto cenno alla possibilità di istituire uffici di collegamento a Tokyo e Pyongyang, che è un punto della sua piattaforma elettorale in vista del voto per la camera bassa che si terrà il 27 ottobre.