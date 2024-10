Lanazione.it - Intervento speciale dei carabinieri con scudi e caschi dopo l’omicidio nel negozio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 17 ottobre 2024 –in assetto dasono in strada a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesadi Laura Frosecchi, 55 anni, conosciuta negoziante del paese uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua attività commerciale. La situazione: segui la diretta Principale sospettato delsarebbe un parente, il nipote, adesso barricato nella sua abitazione che si trova vicino al. Per questo isono intervenuti cone armi automatiche. Unper fare irruzione nell’abitazione. La gente del posto è sconvolta. Laura Frosecchi era molto conosciuta per la sua attività non solo a Chiesanuova. Erano tanti i turisti della domenica che si fermavano al suo panificio.