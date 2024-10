Sport.quotidiano.net - Il ministro dello sport polacco loda Kacper: "Mi ha impressionato». Da Urbanski a Freuler, tanti sorrisi di ritorno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Hanno fatto festa quasi tutti: chi per un successo di squadra e chi per una brillante performance individuale. E’ una buona notizia per Vincenzo Italiano, che oggi nel riabbracciare sul campo quasi tutti i suoi nazionali (con l’eccezione di Lucumì, che metterà piede in campo domani) troverà volti sorridenti. Come quello di, protagonista martedì notte del 3-3 in rimonta della Polonia con la Crozia. Schierato titolare da Probierz il classe 2004 rossoblù ha servito a Zielisnki l’assist per il primo gol(era già successo col Portogallo) sfoderando una prestazione convincente nel contesto di una Polonia che però non decolla. "Se devo scegliere un calciatore che mi hadico, perché è il simbolo dei giovani su cui sta puntando Probierz", lo ha incoronato il giorno dopo ilSlawomir Nitras.