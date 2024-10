Gaeta.it - Il concorso mieli della Valle d’Aosta festeggia 30 anni con un record di partecipanti e iniziative culturali

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi appresta a celebrare il suo trentesimoversario con un numero senza precedenti diaffini. Quest’anno, ben 70 apicoltori prenderanno parte all’evento, superando ildi edizioni precedenti, nonostante le difficoltà legate alle condizioni climatiche avverse. Durante la conferenza stampa di presentazione, Anais Piccot, dirigentestruttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, ha evidenziato l’importanza di questa manifestazione non solo per gli apicoltori, ma anche per la valorizzazione del miele come prodotto di eccellenza del territorio valdostano. Un evento con numeri daQuest’edizione delha visto la presentazione di 133 campioni di miele, analizzati attraverso un vasto programma di test chimico-fisici e melissopalinologici.