I Santi Francesi | un nuovo brano prima del ritorno live

Così pochi anni, ma già numerosi successi alle spalle. I Santi Francesi dopo il debutto sul palco di Sanremo quasi un anno fa sono pronti alla pubblicazione del prossimo ep che anticiperà il ritorno ai live, previsto per novembre. Si apre un nuovo capitolo per il duo musicale. Hanno trascorso un'estate tra studio discografico e qualche apparizione live nelle più rinomate rassegne musicali che si sono avvicendate in giro per l'Italia. I Santi Francesi adesso sono pronti a tornare dal loro pubblico e lo faranno con un nuovo tour che era già stato annunciato dall'inizio dell'anno. Ma prima ci tengono a pubblicare un brano che altro non è che una piccola anteprima del nuovo ep in uscita.

