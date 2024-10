Golf: Julien Guerrier parte a razzo all’Andalucia Masters, Francesco Laporta miglior italiano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Julien Guerrier è il primo leader dell’Andalucia Masters 2024 con lo score di -10 (62 colpi). Fin qui la fredda cronaca. Quello che è meno freddo è come il francese ha rischiato, per lungo tempo, di sfondare un’enorme quantità di record, essendosi trovato dopo la buca 11 con uno score di -9. Il transalpino ha poi rallentato, ma ha comunque portato a casa la leadership solitaria in un giorno che difficilmente dimenticherà. In seconda posizione, al Real Club de Golf Sotogrande di San Roque, c’è l’inglese Daniel Brown, distanziato di un colpo e, a differenza di Guerrier, particolarmente incisivo nelle seconde nove. Per lui due eagle e cinque birdie che gli consentono di stare davanti allo spagnolo Jorge Campillo, distanziato di un colpo. Oasport.it - Golf: Julien Guerrier parte a razzo all’Andalucia Masters, Francesco Laporta miglior italiano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è il primo leader dell’Andalucia2024 con lo score di -10 (62 colpi). Fin qui la fredda cronaca. Quello che è meno freddo è come il francese ha rischiato, per lungo tempo, di sfondare un’enorme quantità di record, essendosi trovato dopo la buca 11 con uno score di -9. Il transalpino ha poi rallentato, ma ha comunque portato a casa la leadership solitaria in un giorno che difficilmente dimenticherà. In seconda posizione, al Real Club deSotogrande di San Roque, c’è l’inglese Daniel Brown, distanziato di un colpo e, a differenza di, particolarmente incisivo nelle seconde nove. Per lui due eagle e cinque birdie che gli consentono di stare davanti allo spagnolo Jorge Campillo, distanziato di un colpo.

