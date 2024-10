Festa Roma, Mollicone (Fdi): “In Berlinguer la sinistra che fu forza popolare, oggi è della Ztl” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un film bello, ben fatto e bella anche la prova di Elio Germano che si conferma un bravo attore. Nel merito, la sinistra si vede allo specchio e si ricorda di quando era una grande forza popolare". È il commento all’Adnkronos di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un film bello, ben fatto e bella anche la prova di Elio Germano che si conferma un bravo attore. Nel merito, lasi vede allo specchio e si ricorda di quando era una grande". È il commento all’Adnkronos di Federico, deputato di Fratelli d’Italia e presidentecommissione Cultura

Consulta - fallito il blitz di FdI per eleggere Marini. Donzelli : “Colpa della sinistra”. Schlein : “Nostra compattezza ha fermato una forzatura” - . Il tema è serio. Alla maggioranza mancavano alcuni voti e così hanno optato, pochi minuti prima, di per la scheda bianca. La ricostruzione fatta dagli esponenti di maggioranza è rispedita al mittente da Pd e M5s. Per il senatore azzurro Maurizio Gasparri c’è “il ricatto della minoranza che è una sorta di attentato agli organi costituzionali e uno stravolgimento delle regole democratiche”. (Ilfattoquotidiano.it)

"Allora deve essere per forza un figlio di m***" : smascherato il gioco sporco della sinistra sulla Consulta - Il direttore editoriale di Libero non usa giri di parole e condanna l'atteggiamento del segretario del Pd, Elly Schlein, che ha usato parole abbastanza discutibili per definire gli scontri di piazza tra i pro-Pal e i poliziotti lo scorso 5 ottobre. Ma a tenere banco è anche l'elezione del nuovo giudice delle Consulta. (Liberoquotidiano.it)

Forza Nuova - parla Balboni : "Autogol della sinistra - così gli ha dato visibilità" - Alcune delle quali, per ironia della sorte, coincidono con quelle di molti suoi contestatori: dalle simpatie filorusse ed antioccidentali all’avversione contro il sionismo". La differenza, in democrazia, la fanno i metodi con cui quelle idee vengono espresse, che devono essere pacifici, non violenti, rispettosi della Costituzione e della Legge". (Ilrestodelcarlino.it)