Ilrestodelcarlino.it - Festa d’Autunno ad Acquasanta. Sarà un weekend tra i sapori tipici

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Due giornate da vivere all’insegna della tradizione e deidel territorio. Torna, ad, la storica ‘’, in programma sabato e domenica. Si tratta della 53esima edizione di una manizione che, da oltre mezzo secolo, richiama nelle vie e nelle piazze del paese migliaia di visitatori da ogni parte del territorio e anche da fuori regione. La kermesse è organizzata dalla Pro Loco, in sinergia ovviamente con l’amministrazione comunale e le altre realtà del borgo termale. Il programma delè ricco di appuntamenti. A cominciare dalla mostra mercato delletà locali, dai marroni ai tartufi, passando per i salumi e i formaggi, con decine di stand allestiti dai produttorini e quelli che giungeranno dai comuni limitrofi. Non mancherà, però, nemmeno l’intrattenimento.